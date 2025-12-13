Изысканно и просто: утка с грушей для праздничного стола

Изысканно и просто: утка с грушей для праздничного стола

Изысканно и просто: утка с грушей для праздничного стола

Возьмите утиное филе (около 600 г), промокните кожу, надсеките ее сеткой. Натрите смесью чайной ложки соли, 1/2 ч. л. молотого кориандра и черного перца. Обжарьте кожей вниз на сухой сковороде 8–10 минут до хрустящей корочки, переверните, готовьте 3 минуты. Переложите в форму. В сковороду с жиром добавьте 2 груши, нарезанные дольками, чайную ложку натертого имбиря и столовую ложку меда. Пассеруйте 5–7 минут. Выложите грушу вокруг утки, полейте соком. Запекайте при 180°C 12–15 минут. Подавайте, украсив розмарином.

Ранее мы писали о том, как приготовить идеальный цезарь