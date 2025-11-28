Сельдь под шубой с секретом: почему стоит добавить тофу в салат

Любите классическую селедку под шубой? Попробуйте новый вариант — салат «Сельдь под шубой с секретом» с тофу, который порадует своим вкусом и легкостью.

Ингредиенты: картофель отварной — 300 г, морковь отварная — 300 г, свекла отварная — 300 г, тофу твердый — 200 г, листья нори — 3 шт., растительный майонез или веганский соус — 150 г, лимонный сок — 1 ст. л., соль и специи по вкусу.

Приготовление: тофу раскрошите и смешайте с майонезом и лимонным соком для нежного соуса. Овощи натрите на терке. Салат выкладывайте слоями: картофель, тофу с соусом, морковь, нори, свекла, повторяя слои и промазывая каждый. Охладите минимум 2 часа для пропитки. Этот простой и необычный салат станет украшением любого стола и новым семейным фаворитом!

