23 декабря 2025 в 12:30

Новогодняя закуска, которую все разберут первыми: мини-конвертики из баклажана с ореховой начинкой. Вкус Востока на новогоднем столе

Эта закуска перенесет ваших гостей прямиком в солнечную Грузию или на гостеприимный Ближний Восток. Тонкие ломтики баклажана, обжаренные до мягкости, скрывают в себе ароматную, пикантную начинку из грецких орехов, чеснока и зелени. Это блюдо сочетает в себе легкую дымную ноту, насыщенный кремовый вкус и яркую свежесть, становясь настоящим гастрономическим открытием праздничного вечера.

Для приготовления вам понадобится: 2 крупных удлиненных баклажана, 150 г грецких орехов, 2-3 зубчика чеснока, пучок кинзы, 1 ч.л. молотого кориандра, сок половины лимона, 100 мл растительного масла, соль, перец, зерна граната для украшения. Баклажаны нарежьте вдоль длинными тонкими пластинами толщиной около 4 мм. Посолите, оставьте на 15 минут, затем промокните выделившуюся влагу. Обжарьте пластины на разогретом масле с двух сторон до мягкости и золотистого цвета, выложите на бумажные полотенца. Для начинки орехи измельчите в блендере или ступке, но не в муку. Добавьте давленый чеснок, мелко рубленную кинзу, кориандр, лимонный сок, соль и перец. Тщательно перемешайте. На край каждой баклажанной пластины выложите чайную ложку начинки. Заверните плотным конвертиком или рулетиком. Выложите конвертики на блюдо, слегка прижмите. Перед подачей дайте закуске настояться в холодильнике 1-2 часа. Украсьте зернами граната и веточками зелени.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

