Постный винегрет на Новый год: яркий салат без мяса и майонеза

Готовите винегрет на Новый год? Этот яркий салат станет звездой стола для тех, кто соблюдает пост или просто любит легкие блюда. Без майонеза и мяса, но такой вкусный и сытный — идеально для праздника!
Ингредиенты на 6 порций:
3 свеклы средние;
4 картофелины;
3 морковки;
300 г соленых огурчиков;
200 г зеленого горошка (в консервах);
100 мл растительного масла;
соль, перец по вкусу.
Сырые овощи отварите в кожице до мягкости, после чего дайте остыть и очистите. Нарежьте все кубиками 1 см. Смешайте вареные овощи с измельченными огурцами и горошком, заправьте маслом, посолите. Перемешайте аккуратно. Дайте постному винегрету настояться час в холодильнике — вкус усилится!
Подавайте порционно с зеленью. Такой постный винегрет на Новый год — всего 250 ккал на порцию — и богат витаминами. Готовьте с радостью!
Ранее мы поделились рецептом постных брускетт с тофу-паштетом.