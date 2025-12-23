Новый год-2026
23 декабря 2025 в 11:11

Постный винегрет на Новый год: яркий салат без мяса и майонеза

Постный винегрет на Новый год Постный винегрет на Новый год Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Готовите винегрет на Новый год? Этот яркий салат станет звездой стола для тех, кто соблюдает пост или просто любит легкие блюда. Без майонеза и мяса, но такой вкусный и сытный — идеально для праздника!

Ингредиенты на 6 порций:

  • 3 свеклы средние;

  • 4 картофелины;

  • 3 морковки;

  • 300 г соленых огурчиков;

  • 200 г зеленого горошка (в консервах);

  • 100 мл растительного масла;

  • соль, перец по вкусу.

Сырые овощи отварите в кожице до мягкости, после чего дайте остыть и очистите. Нарежьте все кубиками 1 см. Смешайте вареные овощи с измельченными огурцами и горошком, заправьте маслом, посолите. Перемешайте аккуратно. Дайте постному винегрету настояться час в холодильнике — вкус усилится!

Подавайте порционно с зеленью. Такой постный винегрет на Новый год — всего 250 ккал на порцию — и богат витаминами. Готовьте с радостью!

Ранее мы поделились рецептом постных брускетт с тофу-паштетом.

винегреты
салаты
закуски
рецепты
простые рецепты
быстрые рецепты
Новый год
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
