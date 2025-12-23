Постный винегрет на Новый год: яркий салат без мяса и майонеза

Готовите винегрет на Новый год? Этот яркий салат станет звездой стола для тех, кто соблюдает пост или просто любит легкие блюда. Без майонеза и мяса, но такой вкусный и сытный — идеально для праздника!

Ингредиенты на 6 порций:

3 свеклы средние;

4 картофелины;

3 морковки;

300 г соленых огурчиков;

200 г зеленого горошка (в консервах);

100 мл растительного масла;

соль, перец по вкусу.

Сырые овощи отварите в кожице до мягкости, после чего дайте остыть и очистите. Нарежьте все кубиками 1 см. Смешайте вареные овощи с измельченными огурцами и горошком, заправьте маслом, посолите. Перемешайте аккуратно. Дайте постному винегрету настояться час в холодильнике — вкус усилится!

Подавайте порционно с зеленью. Такой постный винегрет на Новый год — всего 250 ккал на порцию — и богат витаминами. Готовьте с радостью!

