Винегрет нового поколения: почему все добавляют тыкву?

От классического винегрета этот рецепт отличает сладковатая основа из печеной тыквы. Небольшую тыкву (около 300 г) нарезают кубиком и запекают до мягкости. Отдельно отваривают в мундире одну свеклу и две картофелины, чистят и нарезают ровными кубиками. Добавляют 150 г квашеной капусты, горсть промытого консервированного нута и мелко рубленный соленый огурчик. Заправку готовят из оливкового масла, зернистой горчицы и меда, взбивая до эмульсии. Аккуратно смешивают все компоненты, украшают зернами граната и укропом. Получается теплый, сытный и очень нарядный салат.

