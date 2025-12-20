Новый год-2026
Винегрет нового поколения: почему все добавляют тыкву?

Винегрет нового поколения: почему все добавляют тыкву? Винегрет нового поколения: почему все добавляют тыкву? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
От классического винегрета этот рецепт отличает сладковатая основа из печеной тыквы. Небольшую тыкву (около 300 г) нарезают кубиком и запекают до мягкости. Отдельно отваривают в мундире одну свеклу и две картофелины, чистят и нарезают ровными кубиками. Добавляют 150 г квашеной капусты, горсть промытого консервированного нута и мелко рубленный соленый огурчик. Заправку готовят из оливкового масла, зернистой горчицы и меда, взбивая до эмульсии. Аккуратно смешивают все компоненты, украшают зернами граната и укропом. Получается теплый, сытный и очень нарядный салат.

Ранее мы писали про шубу, от которой не оторваться: топ-6 рецептов

Оксана Головина
О. Головина
