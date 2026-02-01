Зимняя Олимпиада — 2026
Мужской винегрет с охотничьими колбасками: салат с невероятным вкусом из простых продуктов — вкусно и бюджетно

Этот салат напоминает классический винегрет, но вкус у него намного ярче. Мужская версия с охотничьими колбасками: они дают аромат дымка и делают блюдо по-настоящему сытным. А маринованные огурцы добавляют приятную кислинку — получается идеальный вариант и на ужин, и на праздничный стол.

Ингредиенты: картофель отварной — 3 шт., свекла отварная — 2 шт., морковь отварная — 1 шт., маринованные огурцы — 2–3 шт., зеленый горошек — 150 г, репчатый лук — 1 небольшая луковица, охотничьи колбаски — 200 г, растительное масло — 3–4 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, свежая зелень — по желанию.

Как приготовить: картофель, свеклу и морковь очистите и нарежьте небольшими кубиками. Маринованные огурцы нарежьте аналогично, лишнюю жидкость слегка отожмите. Лук мелко нарежьте. Охотничьи колбаски нарежьте кружочками или половинками и обжарьте на сухой сковороде 2–3 минуты до румяной корочки. Дайте им немного остыть. В большой миске соедините картофель, свеклу, морковь, огурцы, зеленый горошек, лук и колбаски. Посолите, поперчите, заправьте растительным маслом и аккуратно перемешайте.

Ранее мы готовили салат «Ромашка». Эффектный салат-цветок, который поразит всех вкусом.

