29 января 2026 в 15:20

«Ромашка» на тарелке: эффектный салат-цветок, который поразит всех вкусом

Фото: D-NEWS.ru
Этот салат — из тех, что сразу притягивают взгляды. Яркий, свежий и очень нарядный, он выкладывается горками в форме цветка и выглядит как полноценное украшение стола. А внутри — удачное сочетание овощей, копчёной курицы и хрустящих сухариков. Идеален и для праздника, и для семейного застолья, когда хочется подать что-то необычное без сложной готовки.

Ингредиенты: пекинская капуста — 200 г, яйца варёные — 2 шт., помидор — 1 шт., огурец — 1 шт., консервированная кукуруза — 100 г, копчёная курица — 200 г, сухарики — 50 г, майонез или лёгкий йогурт — по вкусу, свежая зелень — для украшения.

Как готовлю: пекинскую капусту, яйца, помидор, огурец и копчёную курицу нарезаю мелкими кубиками. Каждый ингредиент выкладываю отдельно, не смешивая. На большом плоском блюде формирую «цветок»: ингредиенты раскладываю горками по кругу, как лепестки ромашки — капуста, яйца, помидоры, огурцы, кукуруза, курица. В центр насыпаю сухарики — это «сердцевина» салата. Перед подачей слегка поливаю майонезом или йогуртом и украшаю свежей зеленью. Салат выглядит эффектно, а гости сами выбирают любимые сочетания, смешивая ингредиенты прямо на тарелке.

Ранее мы делились рецептом салата с запеченными баклажанами и перцами, который можно есть круглый год. Отправляем овощи в духовку и делаем нежную заправку.

