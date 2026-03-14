Салат с курицей без майонеза — съедается быстрее, чем готовится: сочный, яркий и очень аппетитный

Беру куриную грудку, хрустящий салат айсберг и свежий огурец — и заправляю ароматной смесью из сметаны, горчицы и лимонного сока. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для легкого ужина или праздничного стола.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие листья салата, нежные кусочки курицы, сочный огурец и сладковатая кукуруза в обрамлении пикантной горчично-сметанной заправки с легкой кислинкой лимона. Этот салат настолько вкусный, что тарелка пустеет быстрее, чем вы успеваете накрыть на стол.

Для приготовления вам понадобится: одна штука куриной грудки, 200 граммов салата айсберг, одна штука свежего огурца, 200 граммов консервированной кукурузы, 10 граммов свежего укропа, 3 столовые ложки сметаны, 1 чайная ложка горчицы, 1 чайная ложка лимонного сока, соль, черный перец и чеснок по вкусу.

Куриную грудку отварите в подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте небольшими кубиками. Салат айсберг нарежьте или порвите руками на удобные кусочки. Огурец нарежьте тонкой соломкой или кубиками. Укроп мелко порубите. В отдельной миске смешайте сметану, горчицу, лимонный сок, измельченный чеснок, соль и перец до однородности. В глубоком салатнике соедините курицу, салат, огурец, кукурузу и укроп, залейте заправкой и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

