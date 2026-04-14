Шинкую пекинку и тру сулугуни — и через 15 минут на столе салат «Хрустяшка»: простой и вкусный

Беру пекинскую капусту, хрустящие огурцы, ароматную ветчину, обжаренные шампиньоны и соленый сыр сулугуни — и за 15 минут готовлю салат «Хрустяшка», который получается настолько вкусным, что без добавки не обойтись.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина, праздничного стола или просто когда хочется чего-то свежего, сытного и с аппетитным хрустом.

Получается обалденная вкуснятина: сочная пекинка, нежные грибы, пикантная ветчина, хрустящий огурец и тягучий соленый сыр — все это великолепие пропитывается майонезом.

Для приготовления вам понадобится: кочан пекинской капусты, 200 г шампиньонов, 150 г сыра сулугуни, 2 свежих огурца, 200 г ветчины, майонез и соль по вкусу. Капусту мелко нашинкуйте, огурцы и ветчину нарежьте тонкой соломкой. Шампиньоны нарежьте слайсами и обжарьте на масле до готовности. Сыр натрите на крупной терке. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске, заправьте майонезом, посолите по вкусу. Дайте настояться 15 минут — и можно подавать. Этот салат впечатляет сочетанием ингредиентов, и вам точно захочется добавки.

