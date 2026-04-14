Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 17:35

Шинкую пекинку и тру сулугуни — и через 15 минут на столе салат «Хрустяшка»: простой и вкусный

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру пекинскую капусту, хрустящие огурцы, ароматную ветчину, обжаренные шампиньоны и соленый сыр сулугуни — и за 15 минут готовлю салат «Хрустяшка», который получается настолько вкусным, что без добавки не обойтись.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина, праздничного стола или просто когда хочется чего-то свежего, сытного и с аппетитным хрустом.

Получается обалденная вкуснятина: сочная пекинка, нежные грибы, пикантная ветчина, хрустящий огурец и тягучий соленый сыр — все это великолепие пропитывается майонезом.

Для приготовления вам понадобится: кочан пекинской капусты, 200 г шампиньонов, 150 г сыра сулугуни, 2 свежих огурца, 200 г ветчины, майонез и соль по вкусу. Капусту мелко нашинкуйте, огурцы и ветчину нарежьте тонкой соломкой. Шампиньоны нарежьте слайсами и обжарьте на масле до готовности. Сыр натрите на крупной терке. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске, заправьте майонезом, посолите по вкусу. Дайте настояться 15 минут — и можно подавать. Этот салат впечатляет сочетанием ингредиентов, и вам точно захочется добавки.

Проверено редакцией
салаты
закуски
грибы
кулинария
Мария Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп анонсировал время и место вторых переговоров с Ираном
Главреда российского медиа задержали за взяточничество
«Чтобы господа задумались»: в ГД допустили использование армии за рубежом
ВСУ ранили россиянина в ходе «сафари» на мирных жителей
Норвежский подросток угнал автобус и уехал в Швецию
«Папочка» недоволен: почему Трамп публично унижает НАТО
Туалет в камере, душ раз в неделю: что ждет мужа Лерчек в СИЗО
«Прости засранца»: известный блогер дал совет разведенным мужчинам
Симоньян удивилась рецензиям на свой роман
Коту британского кабмина потребовалось лечение на 122,5 тыс. рублей
Защита Смольянинова решила обжаловать приговор по делу о фейках
Названы страны, которые могут примкнуть к оборонному союзу ФРГ и Украины
«Жив и здоров»: отец Илона Маска высказался о судьбе известного педофила
На экс-замминистра финансов России завели дело за дискредитацию армии
Невролог перечислила факторы риска возникновения деменции
«Малиновый плезир» едва не отправил россиянку на тот свет
Харьковскую швею поставили на воинский учет как медика
Труп беременной любовницы на краю свалки: многодетный отец попал в СИЗО
Путин доверил Львовой-Беловой новый пост для защиты детей
Жену влиятельного европейского политика обвинили в коррупции
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.