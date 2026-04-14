Выгорание, убытки, спасение из «Крокуса»: как сейчас живет Сергей Светлаков

Популярный комик Сергей Светлаков потратил около 2,2 млн рублей на антристресс-терапию. Что об этом известно, как сейчас живет актер?

Что с ментальным здоровьем Светлакова

Светлаков вместе с семьей отправился в элитную клинику в Карелии, чтобы справиться с психологическим выгоранием и стрессом. По данным Telegram-канала SHOT, общая стоимость оздоровительного отдыха составила около 2,2 млн рублей.

Большая часть этой суммы — 1,5 млн рублей — была потрачена на специализированную программу «Антистресс» для актера и его супруги, которая включает в себя полный чекап организма, различные виды массажей, грязевые ванны и косметологические процедуры.

Для двоих сыновей артист оплатил общеоздоровительный курс стоимостью более полумиллиона рублей. Примечательно, что Светлаков посещает этот лечебно-диагностический центр уже пять лет, однако раньше он выбирал курсы для похудения, а программу по восстановлению ментального здоровья решил пройти впервые.

Как Светлаков выжил во время теракта в «Крокусе»

Сергей Светлаков находился в «Крокус Сити Холле», когда 22 марта там произошел теракт. Артист пришел на концерт группы «Пикник».

«Стрельба была без перерыва направо и налево. Многие, услышав выстрелы, побежали к сцене. Мы повыскакивали в узкий коридор. Там образовалась группа из 20–30 людей, стрельба была буквально в нескольких метрах», — рассказывал он.

На выступление «Пикника» также собирался прийти актер Сергей Бурунов, но он опаздывал. Светлаков предупредил коллегу, чтобы тот не заходил в концертный зал.

«Он позвонил тогда, когда уже выстрелы были. Он говорит: „Я подъезжаю, через минуту буду“. Я говорю: „Блин, как здорово, что ты позвонил, все, стой там, где ты есть, и не заходи“», — вспоминал комик.

Компания Светлакова понесла убытки?

URA.RU утверждает, что чистая прибыль компании «Студия Свердловск», которую возглавляет Светлаков, рухнула в 2025 году почти на 30 млн рублей. Как пишет издание, это следует из финансовой отчетности организации. По информации журналистов, компания заработала всего 5,6 млн рублей.

Как отмечает источник, выручка студии упала до 578 млн рублей, снизившись на 40%. По информации издания, чистая прибыль сократилась на 84% — с 34,7 млн рублей в 2024 году до 5,6 млн в 2025-м. Из публикации издания следует, что годом ранее выручка компании составляла 949,1 млн рублей.

Что известно о личной жизни Светлакова

Первой женой Сергея Светлакова была его однокурсница Юлия. Пара поженилась в 2000 году.

В браке родилась дочь Анастасия. В 2012 году супруги развелись.

«Иногда в аквариуме становится мало воды для двух рыбок. Наверное, в этот момент нужно выпрыгивать и ползти в сторону океана, помогая друг другу», — комментировал Светлаков развод.

Второй раз Светлаков женился в 2013 году — на Антонине Чеботаревой. В том же году у пары родился сын Иван, а в 2017 году на свет появился их второй сын Максим.

Светлакову также приписывали роман с певицей Верой Брежневой, с которой он снимался в фильме «Джунгли». При этом артист отмечал, что поклялся коллеге не раскрывать тайну их отношений.

«Нам просто в единицу времени получилось и творчески друг в друге, и по-человечески раствориться. И мы друг другу тогда были явно нужны», — говорил он.

