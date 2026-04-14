Конфликт с Милоновым, роман с женатым, СВО: как живет блогер Виктория Боня

Блогер и телеведущая Виктория Боня прославилась благодаря участию в проекте «Дом-2». Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Боня

Виктория Боня родилась 27 ноября 1979 года в городе Краснокаменске. Окончила экономический факультет Московского государственного университета пищевых производств и факультет журналистики Московского института телевидения и радиовещания «Останкино».

В 2006 году Боня стала участницей проекта «Дом-2», который принес ей популярность. После ухода из шоу начала строить карьеру на телевидении, вела реалити-шоу «Каникулы в Мексике — 2», принимала участие в съемках музыкальных клипов артистов. Параллельно она развивала личный блог в социальный сетях, сейчас за ее жизнью наблюдают более 10 млн подписчиков.

Что известно о личной жизни Бони

Виктория Боня в 2011 году познакомилась с бизнесменом из Ирландии Алексом Смерфитом и переехала жить в Монако. В марте 2012 года у пары родилась дочь Анжелина. С возлюбленным телеведущая прожила семь лет, официально отношения они не регистрировали.

В программе «Прямой эфир» Боня заявила, что причина их расставания — ее публичность. По словам блогера, Смерфит просил ее «уйти в тень», но она отказалась.

Виктория Боня Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

В октябре 2023 года телеведущая призналась, что состоит в отношениях с блогером Русланом Гасановым, который ради нее оставил жену после 13 лет брака.

«Когда мы познакомились, он был женат. Мы просто общались как друзья, виделись несколько раз в общей компании. Через полгода он спросил: „Если бы я не был женат, ты бы выбрала меня?“ Я сказала, что не могу дать ответ на такой вопрос человеку, который в отношениях. Через два месяца после этого разговора он уже принял решение разойтись, только тогда мы впервые решили дать шанс этим отношениям», — рассказала она.

В феврале 2024 года Боня и Гасанов расстались.

«Я прекратила отношения, которые превратились в какую-то истеричность: „Где ты была?! Почему?! С кем?! Удали это, удали то. Почему такая фотография стоит?“ Мужчина самоутверждался за счет меня? Да!» — делилась она в беседе с психологом Кристиной Егиазаровой на ее YouTube-канале.

Состоит ли сейчас блогер в отношениях, неизвестно.

Что Боня говорила об СВО

Виктория Боня в 2023 году в интервью на YouTube-шоу «Завтрак со звездой» рассказала о своих украинских корнях и отметила, что поехала бы в зону спецоперации, если бы могла «через любовь вдохновить людей на создание мира».

«У меня фамилия Боня. Фамилия украинская. Мой отец — украинец. В свидетельстве о рождении написано: отец украинец, мама русская. Сегодня нас история и события определенные разделили. Я, скорее всего, полукровка, да. Я тогда не разделяла [эти страны], и для меня больно в сердце видеть то, что стало происходить между странами-соседями», — сказала она.

Виктория Боня Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что известно о конфликте Бони и Милонова

Виктория Боня на днях в социальных сетях призвала «отменить» депутата Госдумы Виталия Милонова, после того как он сказал, что принимал ее за «эскортницу».

«Публичные оскорбления, ярлыки „эскортницы“, направленные в адрес известных женщин, звучат снова и снова. Это не допустимо для человека, находящегося во власти и обязанного защищать граждан, а не травить их. Я считаю, что этот вопрос нужно поднимать серьезно, вплоть до коллективного иска за клевету и унижение достоинства», — прокомментировала она.

В ответ парламентарий в беседе с NEWS.ru заявил, что Боня не знает, чем в России занимаются депутаты Госдумы.

«Если бы Боня могла воспринимать человеческую речь, то я бы, наверное, побеседовал с ней. Но это невозможно. Сложно подобрать слова, которые поймет эта блогерша. Кроме того, она живет в Монако. Пишет в соцсети, которой в РФ не пользуются. При всей своей внимательности к заявлениям моих избирателей не могу ответить Боне и не собираюсь. Но это хорошо, что такие экзальтированные персонажи с совершенно деструктивной повесткой считают, что я им не подхожу. Хуже, если бы Боня меня похвалила. То, что она не знает, чем занимаются депутаты в России, понятное дело, из Монако это невозможно увидеть», — сказал Милонов.

Чем сейчас занимается Боня

Виктория Боня в 46 лет продолжает поддерживать свой медийный образ. Она активно ведет соцсети, принимает участие в различных шоу, увлекается альпинизмом. В апреле блогер пожертвовала миллион рублей на помощь жителям Дагестана, пострадавшим при наводнении.

Виктория Боня Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Накануне Боня опубликовала видео в поддержку бывшего мужа блогера Лерчек Артема Чекалина, которого осудили на семь лет, признав виновным в выводе средств в ОАЭ по подложным документам.

Боня призвала пересмотреть приговор, обратив внимание на то, что у Лерчек четвертая степень рака, а у бывших супругов есть трое несовершеннолетних детей.

«Если, не дай бог, что-то случится с Лерой, не будет отца рядом семь лет», — отметила она.

Телеведущая многие годы живет на две страны — Россию и Монако. По словам Бони, она полностью содержит себя и дочь сама.

