Компания Светлакова могла уйти в минус в 2025 году URA.RU: прибыль компании Светлакова снизилась на 30 млн рублей в 2025 году

Чистая прибыль компании «СТУДИЯ СВЕРДЛОВСК», которую возглавляет телеведущий Сергей Светлаков, рухнула в 2025 году почти на 30 млн рублей, утверждает URA.RU. Как пишет издание, это следует из финансовой отчетности организации. По информации журналистов, компания заработала всего 5,6 млн рублей.

Как отмечает источник, выручка студии упала до 578 млн рублей, снизившись на 40%. По информации издания, чистая прибыль сократилась на 84% — с 34,7 млн рублей в 2024 году до 5,6 млн в 2025-м. Из публикации издания следует, что годом ранее выручка компании составляла 949,1 млн рублей.

Ранее стало известно, что комик Сергей Светлаков вместе с семьей отправился в элитную клинику в Карелии, чтобы справиться с психологическим выгоранием и стрессом. По данным Telegram-канала SHOT, общая стоимость оздоровительного отдыха составила около 2,2 млн рублей. Большая часть этой суммы — 1,5 млн рублей — была потрачена на специализированную программу «Антистресс» с массажами и грязевой ванной.