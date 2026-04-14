Беру банку сметаны и куриную грудку: блюдо само томится в духовке, и получается нежная подлива

Иногда хочется такого ужина, чтобы без стояния у плиты и лишней суеты. Просто собрать все в форму — и пусть духовка делает свое дело. Именно про это мой любимый рецепт: берешь куриную грудку и сметану, отправляешь в духовку — и через время получаешь нежное, сочное блюдо, которое буквально тает во рту.

Фишка здесь в соусе: он пропитывает курицу, делает ее мягкой и совсем не сухой, а грибы и лук добавляют насыщенный вкус. В итоге получается простое, но очень уютное домашнее блюдо.

Ингредиенты: куриная грудка — 3 шт., репчатый лук — 2 шт., сметана или йогурт 10% — 200 г, шампиньоны — 400 г, соль, чеснок и черный перец — по вкусу, мука — 2 ст. л.

Куриное филе нарезаем некрупными кусочками, лук мелко шинкуем, грибы режем пластинками. В форму для запекания сначала выкладываем лук, затем курицу и грибы. Сметану или йогурт перемешиваем с мукой, чесноком и равномерно распределяем сверху.

Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Через 15 минут достаем форму, перемешиваем, добавляем соль и перец, и снова убираем запекаться до готовности.

