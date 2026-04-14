Беру банку сметаны и куриную грудку: блюдо само томится в духовке, и получается нежная подлива

Иногда хочется такого ужина, чтобы без стояния у плиты и лишней суеты. Просто собрать все в форму — и пусть духовка делает свое дело. Именно про это мой любимый рецепт: берешь куриную грудку и сметану, отправляешь в духовку — и через время получаешь нежное, сочное блюдо, которое буквально тает во рту.

Фишка здесь в соусе: он пропитывает курицу, делает ее мягкой и совсем не сухой, а грибы и лук добавляют насыщенный вкус. В итоге получается простое, но очень уютное домашнее блюдо.

Ингредиенты: куриная грудка — 3 шт., репчатый лук — 2 шт., сметана или йогурт 10% — 200 г, шампиньоны — 400 г, соль, чеснок и черный перец — по вкусу, мука — 2 ст. л.

Куриное филе нарезаем некрупными кусочками, лук мелко шинкуем, грибы режем пластинками. В форму для запекания сначала выкладываем лук, затем курицу и грибы. Сметану или йогурт перемешиваем с мукой, чесноком и равномерно распределяем сверху.

Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Через 15 минут достаем форму, перемешиваем, добавляем соль и перец, и снова убираем запекаться до готовности.

Ранее мы делились рецептом котлет в кляре. Сочные, с хрустящей корочкой и готовятся просто.

Читайте также
Теперь готовлю не обычный куриный суп, а авголемоно: вкусная версия с рисом и яйцом. Легкий, но насыщенный
Общество
Теперь готовлю не обычный куриный суп, а авголемоно: вкусная версия с рисом и яйцом. Легкий, но насыщенный
От улова до шедевра с дымком: секреты копчения рыбы и мяса своими руками
Семья и жизнь
От улова до шедевра с дымком: секреты копчения рыбы и мяса своими руками
Забудьте про баночный хрен из супермаркета. Этот домашний соус — совсем другая история. Острый, но нежный, попробуйте!
Общество
Забудьте про баночный хрен из супермаркета. Этот домашний соус — совсем другая история. Острый, но нежный, попробуйте!
Нежный кулич со сметаной — вкусный рецепт к Пасхе-2026. Пышный и долго не черствеет
Общество
Нежный кулич со сметаной — вкусный рецепт к Пасхе-2026. Пышный и долго не черствеет
Мини-хачапури в духовке за 5 минут: быстрые маленькие лепешки из творога и сыра. Когда хочется чего-то вкусного без лишней возни
Общество
Мини-хачапури в духовке за 5 минут: быстрые маленькие лепешки из творога и сыра. Когда хочется чего-то вкусного без лишней возни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрыв на электростанции в Индии унес жизни по меньшей мере 10 человек
США продлили «Лукойлу» санкционные каникулы
Путин назначил нового посла России в Новой Зеландии
Предполагаемого главаря ОПГ «Вахрушевские» задержали в Челябинской области
Невролог дала советы, как защититься от деменции
В Госдуме жестко высказались о прорыве дамбы в Дагестане
«Сонный туризм» набирает популярность у россиян
Кинолог объяснил, как вовремя определить депрессию у собаки
Роскомнадзор ответил на вопрос о блокировке издателя игр FIFA и The Sims
Мать бросила девочку-инвалидку в квартире без еды
Ставшего снайпером актера признали террористом и экстремистом
Деменция после 45 лет: кто в зоне риска, симптомы, методы лечения
Байрамов и Галузин обсудили вопросы безопасности РФ и Азербайджана
Врач назвала причины весенней агрессии
«Не на ту напал, дядя»: Боня осадила Милонова после слов об эскорте в Дубае
Приютили педофила на кухне: продавец табачки растлевал дочку
Росатом «слышит интерес» Венгрии к атомному проекту «Пакш-2»
Экс-нардеп высказался о будущем Буданова, решившего спорить с Зеленским
Парень напал на сестру, а затем изнасиловал и поджег ее
«Психологическая отметка»: Дмитриев объяснил ситуацию на нефтяном рынке
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

