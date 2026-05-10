Кладу все ингредиенты в рукав — через час на столе сочная курочка с картошкой, ужин из серии «Хозяйка отдыхает»

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит вкусно накормить семью, но не хочет часами стоять у плиты и отмывать горы посуды. Никакого масла на сковороде — все запекается в собственном соку.

Получается обалденная вкуснятина: сочная ароматная курочка с нежной тающей мякотью и золотистой корочкой после смазывания горчично-майонезной глазурью. Картофель с морковью и луком пропекается до мягкости, пропитываясь мясным соком и специями, превращаясь в идеальный гарнир.

Мясо буквально отходит от костей, а овощи тают во рту. Этот ужин — настоящая палочка-выручалочка для занятых хозяек: закинул в рукав, отправил в духовку и забыл на час. В семье будут сыты и довольны, а на кухне — чистота.

Для приготовления вам понадобится: 1 курица (1,4 кг), 1 кг картофеля, 1 морковь, 1 луковица, 3-4 зубчика чеснока, 1 ч. л. соли для курицы, 1/2 ч. л. приправы для курицы, 1/3 ч. л. соли для овощей, красный сладкий перец и ароматные травы по вкусу, для глазури — 1 ч. л. майонеза, 1 ч. л. французской горчицы. Курицу вымойте, обсушите, натрите солью и приправой. Чеснок раздавите ножом, уложите на курицу.

Картофель нарежьте крупными дольками, лук — четвертинками колец, морковь — полукольцами. Посолите, поперчите, перемешайте. В рукав для запекания уложите овощи, сверху курицу. Завяжите рукав, прокалывать не нужно. Выпекайте при 190 °C 50 минут. Разрежьте рукав, смешайте майонез с горчицей, смажьте курицу. Запекайте еще 10 минут до румяной корочки. Подавайте с овощами.

