День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 17:35

Кладу грудку на бекон и сворачиваю рулетиком — через 20 минут к ужину подаю сочные шашлыки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Куриные шашлыки в духовке с беконом — это сочное, ароматное блюдо, которое готовится быстро и не требует мангала.

Куриная грудка, завернутая в хрустящий бекон, запекается на шпажках, оставаясь нежной внутри и румяной снаружи. Шпажки располагаются на краях формы, чтобы шашлыки пропекались, а не тушились в соку.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 150 г бекона (тонкими ломтиками), соль, перец, паприка, сушеный чеснок.

Рецепт: куриное филе нарежьте вдоль на длинные широкие полосы толщиной 1-1,5 см. Слегка отбейте молотком, чтобы мясо стало тоньше и податливее. Посыпьте солью, перцем, паприкой и чесноком. Каждую полоску курицы выложите на полоску бекона и сверните плотным рулетиком.

Наденьте рулетики на деревянные шпажки. Установите шпажки на края формы для запекания или противня, чтобы шашлыки не касались дна. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 15-20 минут до румяной корочки.

Ранее стало известно, как любое мясо приготовить мягким, как тушенка.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
ужины
курица
Дарья Иванова
Д. Иванова
Кладу грудку на бекон и сворачиваю рулетиком — через 20 минут к ужину подаю сочные шашлыки Куриные шашлыки в духовке с беконом — это сочное, ароматное блюдо, которое готовится быстро и не требует мангала.
500 г куриного филе
150 г бекона (тонкими ломтиками)
соль, перец
паприка, сушеный чеснок
>
Куриное филе нарежьте вдоль на длинные широкие полосы толщиной 1-1,5 см. Слегка отбейте молотком, чтобы мясо стало тоньше и податливее. Посыпьте солью, перцем, паприкой и чесноком.
Каждую полоску курицы выложите на полоску бекона и сверните плотным рулетиком. Наденьте рулетики на деревянные шпажки.
Установите шпажки на края формы для запекания или противня, чтобы шашлыки не касались дна. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 15-20 минут до румяной корочки.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо пугающее число языков, находящихся под угрозой исчезновения
Шестилетний ребенок случайно нашел уникальный артефакт времен викингов
В европейской стране открыли памятник Есенину
В Подмосковье такси опрокинулось в ДТП
Одесские военкомы «загремели» в больницу с ножевыми ранениями
Донецкого подростка ранило при детонации взрывоопасного предмета
Названа причина смертельного ДТП под Омском, где погиб ребенок
«Ей бы заткнуться»: в Сети набросились на фон дер Ляйен после 9 Мая
США «отблагодарили» Китай санкциями за фото перед визитом Трампа в Пекин
Назван неочевидный фактор, который заставит ЕС пойти на диалог с Россией
Постпред США при ООН раскрыл планы Трампа на Иран
«До крови»: подростки жестоко избили инвалида в Барнауле
Сосед России заявил о готовности «приютить» 5000 американских солдат
Рейтинги Трампа «пробили дно»
Мирный житель получил ранение в ногу при атаке БПЛА на российский поселок
Цыгане штурмуют ТЦК: конфликт на западе Украины, ответ на «бусификацию»
Конец конфликта на Украине, удары в перемирие: новости СВО к вечеру 10 мая
Самолет с зараженными смертельным хантавирусом приземлился
Европу призвали дать мандат Шредеру на переговоры после одной фразы Путина
Погибший в ДТП под Омском ребенок не должен был ехать на соревнования
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.