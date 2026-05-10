Кладу грудку на бекон и сворачиваю рулетиком — через 20 минут к ужину подаю сочные шашлыки

Кладу грудку на бекон и сворачиваю рулетиком — через 20 минут к ужину подаю сочные шашлыки

Куриные шашлыки в духовке с беконом — это сочное, ароматное блюдо, которое готовится быстро и не требует мангала.

Куриная грудка, завернутая в хрустящий бекон, запекается на шпажках, оставаясь нежной внутри и румяной снаружи. Шпажки располагаются на краях формы, чтобы шашлыки пропекались, а не тушились в соку.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 150 г бекона (тонкими ломтиками), соль, перец, паприка, сушеный чеснок.

Рецепт: куриное филе нарежьте вдоль на длинные широкие полосы толщиной 1-1,5 см. Слегка отбейте молотком, чтобы мясо стало тоньше и податливее. Посыпьте солью, перцем, паприкой и чесноком. Каждую полоску курицы выложите на полоску бекона и сверните плотным рулетиком.

Наденьте рулетики на деревянные шпажки. Установите шпажки на края формы для запекания или противня, чтобы шашлыки не касались дна. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 15-20 минут до румяной корочки.

Ранее стало известно, как любое мясо приготовить мягким, как тушенка.