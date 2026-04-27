Как тушенка — мягкое, ароматное: любое мясо становится нежным и сочным благодаря этой заправке

Мясо, запеченное с луком и маслом под фольгой, превращается в нежнейшую тушенку, которая буквально тает во рту. Любой даже самый жесткий кусок после томления в духовке становится мягким, сочным и ароматным.

Для приготовления понадобится: 1 кг мяса (свинина, говядина или баранина), 4-5 крупных луковиц, 100 г сливочного масла, стакан воды, соль, перец, лавровый лист, душистый перец горошком.

Рецепт: мясо нарежьте кубиками 3-4 см, выложите в форму для запекания. Лук нарежьте полукольцами, выложите поверх мяса толстым слоем. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и перец горошком. Сверху разложите кусочки сливочного масла. Влейте стакан воды. Плотно закройте форму фольгой (в 2 слоя). Запекайте в разогретой до 160 °C духовке 1,5-2 часа (для говядины — 2,5 часа). Готовое мясо подавайте с любым гарниром или используйте как начинку для пирогов.

