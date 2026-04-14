Курица по-французски без майонеза — сочнее классики: готовим из грудки

Курица по-французски без майонеза — это сочное, нежное и полезное блюдо, которое готовится проще классической версии, а по вкусу ничуть не уступает.

Кубики куриного филе запекаются в нежной заливке из сметаны и яиц, а сверху покрываются ароматными кольцами лука, помидорами и сырной шапкой. Получается сытно и красиво.

Ингредиенты

Вам понадобится: 500 г куриного филе, 2 яйца, 150 г сметаны, 150 г твердого сыра, луковица, 2 помидора, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, зелень.

Как приготовить

Куриное филе нарежьте небольшими кубиками. В миске смешайте яйца, сметану, половину тертого сыра, соль, перец, паприку и чеснок. Добавьте курицу, перемешайте. Форму для запекания смажьте маслом, выложите курицу с заливкой, разровняйте. Сверху выложите кольца лука и кружочки помидоров. Посыпьте оставшимся сыром. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки.

