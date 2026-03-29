Никаких макарон, только картошка: лазанья по-белорусски — сочное блюдо для обеда и ужина

Лазанья по-белорусски — это гениально простое и невероятно сочное блюдо для обеда и ужина, которое объединяет сытность мясного соуса и нежность картофеля. Готовится без макарон и листов теста.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 500 г мясного фарша (свинина + говядина), 4-5 средних картофелин, 1 луковица, 2 ст. л. томатной пасты, 150 г твердого сыра, соль, перец, паприка, зелень (укроп, петрушка).

Как приготовить

Лук мелко нарежьте и обжарьте. Добавьте фарш и жарьте, разбивая комочки, до изменения цвета. Посолите, поперчите, добавьте томатную пасту и тушите под крышкой 5–7 минут. В отдельной сковороде разогрейте масло, картофель нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до мягкости, посолите.

На картофель выложите готовый фарш, равномерно распределите, накройте крышкой и прогревайте на медленном огне 5 минут, чтобы вкусы объединились. Сверху щедро посыпьте тертым сыром и рубленой зеленью, накройте крышкой еще на 2-3 минуты до расплавления сыра.

