13 апреля 2026 в 16:11

Котлеты в кляре — вот это поворот: сочные, с хрустящей корочкой — необычный рецепт из фарша и простых продуктов

Если обычные котлеты уже надоели, попробуйте этот вариант — внутри сочное мясо с сыром, а снаружи румяная мягкая оболочка из кляра. Получается очень нежно и сытно, при этом готовится из простых продуктов. Такой способ отлично выручает, когда хочется чего-то нового, но без лишних сложностей.

Ингредиенты

Говяжий фарш — 500 г, яйцо — 1 шт., соль, черный перец — по вкусу, лук — 1 шт., твердый сыр — 120 г. Для кляра: кефир — 200 мл, яйца — 2 шт., соль — по вкусу, прованские травы — 0,25 ч. л., разрыхлитель — 0,5 ч. л., мука — 6-7 ст. л., растительное масло — для жарки.

Приготовление

Лук натереть или очень мелко нарезать и добавить к говяжьему фаршу. Вбить яйцо, посолить, поперчить и хорошо вымесить массу до однородности. Сыр нарезать небольшими брусочками.

Сформировать котлеты, в центр каждой положить кусочек сыра и аккуратно закрыть, чтобы начинка осталась внутри.

Для кляра смешать кефир, яйца, соль, травы и разрыхлитель, затем постепенно добавить муку — должна получиться густая тягучая масса.

Каждую котлету обмакнуть в кляр со всех сторон и сразу выложить на разогретую сковороду с маслом. Жарить на среднем огне до румяной корочки, затем накрыть крышкой и довести до готовности.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
