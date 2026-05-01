Корн-доги не покупаю: жарю сосиски в золотистом кляре — получаются лучше, чем любой фастфуд

Беру обычные сосиски, делаю густой кляр на кукурузной муке — и через несколько минут на сковороде получаются те самые корн-доги, только вкуснее и без лишних добавок.

Снаружи — румяная хрустящая оболочка, внутри — сочная сосиска. Готовлю их дома, и после этого покупать уже не хочется.

Ингредиенты: мука — 100 г, кукурузная мука — 100 г, сахар — 3 ст. л., паприка — 1 ст. л., сода — 1,5 ч. л., разрыхлитель — 1 ч. л., соль — ½ ч. л., яйцо — 1 шт., молоко — 2–4 ст. л., сосиски — 6 шт., масло — для жарки.

Смешиваю сухие ингредиенты, добавляю яйцо и молоко — кляр должен получиться густым, почти как сметана. Сосиски нанизываю на шпажки и слегка обваливаю в муке, чтобы тесто держалось лучше.

Переливаю кляр в высокий стакан, окунаю сосиски и сразу отправляю в разогретое масло. Жарю, постоянно поворачивая, чтобы кляр лёг ровно и получился гладким. Готовые выкладываю на бумагу.

Подаю горячими с кетчупом, горчицей или острым соусом — получается хрустяще, сочно и действительно вкуснее, чем в фастфуде.

