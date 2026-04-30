Делаем «Фили чизстейк» из США — это горячий хот-дог с невообразимым вкусом

Этот сэндвич родом из Филадельфии и давно стал символом города. В 1930-х Пэт Оливери держал лавку с хот-догами, но решил попробовать что-то новое — положил в булку тонко нарезанную говядину с луком.

А потом кто-то добавил сверху расплавленный сыр — и именно так появился тот самый Philly cheesesteak. В нем нет ничего сложного, но вкус — максимально насыщенный: сочное мясо, сладковатый жареный лук, мягкий хлеб и тянущийся сыр, который объединяет все в одно.

Ингредиенты: белая продолговатая булка — 2 шт., говядина (жареная, тонко нарезанная, лучше часть для стейка) — 300 г, лук — 1 крупный, сладкий перец — по желанию, сыр (плавящийся, типа чеддера или плавленого) — 100–150 г, растительное масло — 1–2 ст. л., соль и черный перец — по вкусу.

Говядину нарезаю максимально тонкими полосками — это важно для текстуры. Лук режу полукольцами, при желании добавляю сладкий перец. На сковороде разогреваю масло и сначала обжариваю лук до мягкости и легкой сладости, затем добавляю мясо и быстро жарю на сильном огне, помешивая, чтобы оно осталось сочным. Солю, перчу.

Булки разрезаю вдоль, но не до конца, и слегка прогреваю на сухой сковороде или в духовке. Внутрь выкладываю горячее мясо с луком, сверху сразу кладу сыр, чтобы он начал плавиться от температуры начинки.

Подаю сразу, пока сыр тянется, а хлеб мягкий и теплый.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
