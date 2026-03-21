21 марта 2026 в 13:30

Никаких булок и соусов: беру слоеное тесто, сосиски и готовлю хрустящие хот-доги — улетают только так

Семья выпрашивает эти хот-доги постоянно. Они намного вкуснее магазинных, а готовятся без булок и соусов из минимального набора ингредиентов.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого), 6-8 сосисок, 2-3 соленых огурца, яйцо для смазывания.

Рецепт: слоеное тесто слегка раскатайте и нарежьте на длинные полоски шириной около 2-2,5 см. Каждую полоску скрепите в кольцо, плотно соединив концы. Наденьте получившееся тестяное кольцо на сосиску вдоль. Выложите сосиски с тестом на противень, застеленный пергаментом. Смажьте тесто взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке 15-20 минут до золотистого цвета.

Пока хот-доги запекаются, нарежьте соленые огурцы очень мелкими кубиками. Готовые горячие сосиски сверху посыпьте рублеными огурчиками. Подавайте сразу же. Даже без соусов это блюдо получается невероятно сочным и вкусным благодаря хрустящему тесту и пикантному огурцу. Хот-доги улетают только так!

Дарья Иванова
