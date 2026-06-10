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10 июня 2026 в 13:37

Свиная вырезка, оливки и каперсы — я не ожидал, что этот рецепт сработает так мощно

Фото: D-NEWS.ru
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Я обожаю мясо, но часто оно выходит сухим. С этим рецептом все иначе — начинка держит сок внутри, а рулеты тают во рту.

Ингредиенты

Свиная вырезка — 800 г, оливки — 50 г, каперсы — 1 ст. л., кедровые орехи — 2 ст. л., свежие хлебные крошки — 0,25 стакана, тертый пармезан — 2 ст. л., тимьян — 2 веточки, растительное масло — 2 ст. л., соль, перец.

Как готовлю

Сначала рублю оливки, каперсы и кедровые орешки в однородную массу, добавляю мелко нарезанный тимьян, хлебные крошки, пармезан и ложку масла — начинка готова. Свинину режу на 4 куска, накрываю пленкой и отбиваю в тонкий пласт, стараюсь не порвать. Теперь надо аккуратно свернуть рулетики с начинкой и закрепить зубочистками, чтобы сок не вытек. Солю, перчу, обжариваю на сильном огне по 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Потом накрываю крышкой и томлю на слабом огне 8–10 минут. Перед подачей даю рулетам отдохнуть под фольгой 10 минут — это делает их нереально сочными.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Первый раз я пережарил их до состояния подошвы — было обидно. Переделал по уму, не пожалел времени на обжарку до золотой корочки, и они вышли сочными внутри, с ярким средиземноморским вкусом. Удивило, как хлебная крошка впитала лишний сок и сделала текстуру нежной. Совет: не режьте рулеты сразу после сковороды — дайте им постоять минуту, чтобы начинка «схватилась».

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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