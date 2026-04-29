Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 09:41

Пеку баклажаны слайсами и за 5 минут делаю соус: пирамидки — идут вместо мяса, вкусные и сытные

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пеку баклажаны слайсами — они становятся мягкими, сочными, с лёгкой румяной корочкой. А потом собираю из них простые пирамидки с быстрым соусом — и на столе уже не просто овощи, а сытная, ароматная закуска, которую разбирают быстрее мяса.

Соус получается нежный, с ореховой ноткой и лёгкой чесночной пикантностью, а помидоры добавляют сочность и свежесть.

Ингредиенты: баклажаны — 2–3 шт., помидоры — 2 шт., растительное масло — 2 ст. л., соль и чёрный перец — по вкусу, йогурт — 150 г, грецкие орехи — горсть, чеснок — 1–2 зубчика, плавленый сырок — 1 шт., зелень — по вкусу.

Баклажаны нарезаю вдоль на слайсы, слегка солю, смазываю маслом и выкладываю на противень. Запекаю при 180°C около 20 минут, пока они не станут мягкими и слегка румяными.

За это время делаю соус: смешиваю йогурт, измельчённые грецкие орехи, чеснок, натёртый плавленый сырок и зелень до кремовой консистенции.

Помидоры нарезаю кружочками. Дальше собираю пирамидки: слой баклажана, немного соуса, кружочек помидора — и так в несколько слоёв.

Проверено редакцией
Читайте также
Общество
Грузинский салат «Ацецили» — только печеные баклажаны и ореховая заправка: без майонеза
Общество
Хрустящие баклажаны, которые не плавают в жиру: на гарнир, закуску и для салатов
Общество
Закусочные помидоры: просто надрезаю сверху и наполняю зеленью
Общество
Кидаю огурцы с помидорами в пакет: хрустящая закуска готова через 30 минут — как малосольные, только быстрее
Общество
Завернула в творожное тесто кусочки шоколада: через 20 минут подаю к кофе булочки. Гениальный рецепт домашней вкуснятины
баклажаны
помидоры
простой рецепт
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Уфе появится улица Жириновского
Украинский беспилотник рухнул в Казахстане
Трамп нашел менее рискованный способ насолить Ирану, чем бомбежка
В Курской области рассказали о полчищах сбитых БПЛА
Россиянин выиграл 56 млн рублей после встречи с пауком в ванной
Финансист рассказал, куда лучше вложить средства на долгий срок
Пленный боец ВСУ рассказал, как украинцы наказывают сотрудников ТЦК
Появились новые подробности о задержании агента спецслужб Украины
В Подмосковье шестилетний ребенок утонул в реке из-за недосмотра брата
Захарова указала властям Германии, что им следует объяснить своим гражданам
Мать эксплуатировала пятилетнюю дочь для создания контента для взрослых
ФСБ предотвратила теракт и покушение на силовика в Крыму
Россиянам раскрыли лайфхак по увеличению пенсии в два раза
Появились новые детали ЧП на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе
Жуткая авария с маршруткой в Астрахани покалечила восемь человек
ПВО и Черноморский флот уничтожили 23 дрона и три катера ВСУ
Швыдкой рассказал о подготовке «Интервидения» на фоне конфликта в Иране
«В Гренландии выдохнули»: Захарова высказалась о новом желании Трампа
Стали известны потери ВСУ после месяца боев за село в Сумской области
Т-72 возглавил рейтинг лучших танков мира
Дальше
Самое популярное
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Общество

Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.