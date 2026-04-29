Пеку баклажаны слайсами и за 5 минут делаю соус: пирамидки — идут вместо мяса, вкусные и сытные

Пеку баклажаны слайсами — они становятся мягкими, сочными, с лёгкой румяной корочкой. А потом собираю из них простые пирамидки с быстрым соусом — и на столе уже не просто овощи, а сытная, ароматная закуска, которую разбирают быстрее мяса.

Соус получается нежный, с ореховой ноткой и лёгкой чесночной пикантностью, а помидоры добавляют сочность и свежесть.

Ингредиенты: баклажаны — 2–3 шт., помидоры — 2 шт., растительное масло — 2 ст. л., соль и чёрный перец — по вкусу, йогурт — 150 г, грецкие орехи — горсть, чеснок — 1–2 зубчика, плавленый сырок — 1 шт., зелень — по вкусу.

Баклажаны нарезаю вдоль на слайсы, слегка солю, смазываю маслом и выкладываю на противень. Запекаю при 180°C около 20 минут, пока они не станут мягкими и слегка румяными.

За это время делаю соус: смешиваю йогурт, измельчённые грецкие орехи, чеснок, натёртый плавленый сырок и зелень до кремовой консистенции.

Помидоры нарезаю кружочками. Дальше собираю пирамидки: слой баклажана, немного соуса, кружочек помидора — и так в несколько слоёв.

Ранее мы делились рецептом салата «Лисий хвост». Очень вкусное сочетание — на праздник или вкусный ужин.