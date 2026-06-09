Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 13:00

Кисло-сладкие баклажаны: закуска 3 в 1 — это и гарнир, и салат, и намазка на хлеб

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Кисло-сладкие баклажаны — это универсальное блюдо 3 в 1: оно прекрасно и как горячий гарнир, и как холодный салат, и даже как ароматная намазка на хрустящий хлеб. А готовится на одной сковороде за 20 минут.

Для приготовления понадобится: 2 баклажана, 2 помидора, болгарский перец, красная луковица, 3 зубчика чеснока, 2 ст. л. крахмала, 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. яблочного уксуса, 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. сахара, 0,5 стакана воды, 1 ч. л. крахмала (для соуса).

Рецепт: баклажаны нарежьте кубиками, обваляйте в крахмале. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки, выложите. В той же сковороде прогрейте мелко рубленный чеснок, добавьте крупно нарезанные помидоры, перец и лук, обжаривайте 2-3 минуты.

Верните баклажаны. Смешайте соевый соус, уксус, масло, сахар и оставшийся крахмал с водой, залейте овощи. Перемешайте, тушите 1 минуту до загустения.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить кисло-сладкие баклажаны и дала совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в конце горсть кунжута и рубленую кинзу для яркого аромата.

Ранее стало известно, как приготовить печеный овощи по-грузински с чесноком.

Проверено редакцией
Читайте также
Юрист ответил, можно ли громко слушать музыку в машине в дневное время
Общество
Юрист ответил, можно ли громко слушать музыку в машине в дневное время
«Не позорь братьев»: мать выгнала изнасилованную дочку из аула
Общество
«Не позорь братьев»: мать выгнала изнасилованную дочку из аула
Лазанья с баклажанами вместо теста: понадобятся лишь упаковка фарша, парочка овощей и сыр
Общество
Лазанья с баклажанами вместо теста: понадобятся лишь упаковка фарша, парочка овощей и сыр
Как приготовить шакшуку с характером: три необычных авторских рецепта
Семья и жизнь
Как приготовить шакшуку с характером: три необычных авторских рецепта
Рулетики из баклажанов: пара овощей и пачка фарша — 20 минут на сковороде, и можно подавать на ужин
Общество
Рулетики из баклажанов: пара овощей и пачка фарша — 20 минут на сковороде, и можно подавать на ужин
Общество
рецепты
баклажаны
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России могут ужесточить ответственность за невыплату зарплаты сотрудникам
Названы три новых фильма, признанных судом запрещенными в России
Медсанчасть Энергодара подверглась атаке украинских «камикадзе»
Небензя анонсировал новых кандидатов на пост главы ООН
Врач рассказала о неочевидной опасности электросамокатов
Россиянин отправился в СИЗО за 17 денежных переводов террористам
В Соцфонде ответили на жалобы о задержке детских пособий
ЦИК Армении пересчитает результаты голосования на сотнях участков
Медведев рассказал, как Запад объявил России открытую войну
Россиянам рассказали, кому нужно молиться при поиске работы
Генсек СНГ выразил надежду на стабилизацию ситуации после выборов в Армении
Медведев указал на важное качество экономики России в условиях СВО
Коммунальщики призвали к ответу задолжавшую за услуги ЖКХ Пугачеву
Небензя сделал заявление о новых переговорах с Киевом
ИБ-эксперт перечислил основные признаки взлома гаджета
Юрист ответил, можно ли открывать товары в магазине до оплаты
Песков высказался о точной дате визита Уиткоффа и Кушнера
Раскрыто, почему Запад постепенно отвернется от Украины
Песков назвал условие контакта с США по разговору с Зеленским
Полковник назвал главную цель массированных ударов ВСУ по России
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.