Кисло-сладкие баклажаны: закуска 3 в 1 — это и гарнир, и салат, и намазка на хлеб

Кисло-сладкие баклажаны: закуска 3 в 1 — это и гарнир, и салат, и намазка на хлеб

Кисло-сладкие баклажаны — это универсальное блюдо 3 в 1: оно прекрасно и как горячий гарнир, и как холодный салат, и даже как ароматная намазка на хрустящий хлеб. А готовится на одной сковороде за 20 минут.

Для приготовления понадобится: 2 баклажана, 2 помидора, болгарский перец, красная луковица, 3 зубчика чеснока, 2 ст. л. крахмала, 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. яблочного уксуса, 2 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. сахара, 0,5 стакана воды, 1 ч. л. крахмала (для соуса).

Рецепт: баклажаны нарежьте кубиками, обваляйте в крахмале. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки, выложите. В той же сковороде прогрейте мелко рубленный чеснок, добавьте крупно нарезанные помидоры, перец и лук, обжаривайте 2-3 минуты.

Верните баклажаны. Смешайте соевый соус, уксус, масло, сахар и оставшийся крахмал с водой, залейте овощи. Перемешайте, тушите 1 минуту до загустения.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить кисло-сладкие баклажаны и дала совет: чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в конце горсть кунжута и рубленую кинзу для яркого аромата.

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