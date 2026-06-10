Рататуй с баклажанами на зиму: к картошке или макаронам за милую душу

Рататуй с баклажанами на зиму: к картошке или макаронам за милую душу

Готовлю свой фирменный рататуй на зиму: беру баклажаны, кабачки, перец и томаты — тушу в собственном соку без лишнего масла. Получается обалденная вкуснятина: овощи пропитываются ароматами пряного соуса, остаются мягкими, но не разваливаются, а цветочная банка напоминает о лете. Салат покорил всю мою семью, и теперь каждый год она ждет новой партии.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг баклажанов, 2 кг кабачков, 1 кг болгарского перца, 1 кг репчатого лука, 3 кг помидоров, 2 головки чеснока, 1 стакан растительного масла, 0,5 стакана сахара, 2 ст. ложки соли, 1 ст. ложка уксусной эссенции (70%), специи (черный и душистый перец, лавровый лист). Баклажаны и кабачки нарежьте кружками, перец и лук — полукольцами. Помидоры прокрутите через мясорубку. В кастрюле смешайте томат, масло, сахар, соль, варите 10 минут. Добавьте баклажаны, кабачки, перец, лук и тушите 30 минут. За 5 минут до готовности влейте уксус, чеснок и специи. Разложите по стерилизованным банкам, закатайте и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот рататуй на зиму. Даже те, кто не любит кабачки, просили добавки. Кстати, вместо уксусной эссенции можно взять яблочный уксус — вкус станет мягче. Находка, а не рецепт!

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