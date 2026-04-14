Намешаете, пока греется духовка: кексы из пачки творога

Специально держу в холодильнике пачку творога — именно для этих волшебных кексов! Пока духовка разогревается, вы успеете замесить тесто. Всё просто, быстро и без лишней суеты. 20 минут активной работы — и у вас уже ароматная домашняя выпечка на столе.

Получаются невероятно нежные, влажные, пористые кексы с бархатистой серединкой и тонкой румяной корочкой.

Что понадобится (на 10–12 небольших кексов): 200 г творога (любого, даже зерненого), 200 г муки, 150 г сахара, 100 г размягчённого сливочного масла, 2 яйца, 1,5 ч. л. разрыхлителя, 1 ст. л. ванильного сахара, щепотка соли, цедра одного лимона или апельсина (по желанию), 100 г сухофруктов (изюм, чернослив, курага — что любите).

Как готовить: разомните творог вилкой, чтобы не было крупных комков. В миске взбейте мягкое масло с сахаром и ванильным сахаром до светлой пышной массы. По одному вбейте яйца, хорошо перемешивая. Добавьте творог и цедру — размешайте.

Отдельно смешайте муку с разрыхлителем и солью, просейте в творожную смесь. Аккуратно замесите однородное тесто (не перебивайте, чтобы кексы остались нежными). Сухофрукты промойте, обсушите и вмешайте в тесто.

Разогрейте духовку до 180 °C. Разложите тесто по формочкам, заполняя на 2/3. Выпекайте 20–25 минут до красивого золотистого цвета и сухой зубочистки.

Дайте кексам постоять в формах 5 минут, потом выньте. Остывать лучше на решётке — тогда корочка останется хрустящей.

Ранее мы делились рецептом котлет в кляре. Сочные, с хрустящей корочкой.