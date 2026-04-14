Лариса Долина рассказала, почему больше не хочет замуж

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что больше не хочет выходить замуж, передает корреспондент NEWS.ru. Певица ответила на вопрос журналистов на гала-концерте VIII Международной профессиональной музыкальной премии BraVo, который прошел на Исторической сцене Большого театра.
Нет, нет, я была замужем трижды, все — хватит, больше не хочу, я свободна и абсолютно счастлива, — сказала Долина в ответ на вопрос, разочаровалась ли она в институте брака.
Она объяснила, что ей комфортно одиночество и нравится жить без привязанности к домашним обязательствам. При этом Долина пожелала всем любви, подчеркнув, что без этого чувства «невозможно существовать».
Премия BraVo проходит ежегодно с 2018 года и охватывает десятки стран Евразии. В первых числах января на ужине Radio Monte Carlo презентавали новую статуэтку награды, превратившись в произведение ювелирного искусства от дома Mercury.
Ранее премьерный показ спектакля «Мечты Фемиды» Михаила Барщевского в театре «Неформат» в Москве, в котором приняла участие Лариса Долина, собрал полный зал. Вместимость составляет 141 человек.