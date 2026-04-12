Новый спектакль с Долиной собрал аншлаг

Премьерный показ спектакля «Мечты Фемиды» Михаила Барщевского в театре «Неформат» в Москве с участием народной артистки России Ларисы Долиной собрал аншлаг, передает РИА Новости. Вместимость зрительного зала составляет 141 человек.

В день премьеры билеты были полностью раскуплены, и приобрести их стало невозможно. По информации издания, зал был заполнен до отказа, и свободных мест не осталось.

Сообщалось, что зрители увидят две истории о людях, их мечтах, страхах и терзаниях совести. В центре внимания окажется молодая девушка, которая встала на неверный путь, и ее мать, судья, которая привыкла решать судьбы людей, но не может повлиять на жизнь своей дочери.Еще одним важным персонажем станет циничный медиамагнат. В этой истории Долина выступит в роли адвоката.

Театральный эксперимент Барщевского выделяется тем, что помимо основных исполнителей, в нем участвует «тайный гость». В предыдущих постановках принимали участие народный артист России Николай Басков, народный артист России Эдгард Запашный, сенаторы Андрей Клишас и Алексей Пушков, а также другие знаменитости.

Ранее сообщалось, что 4 апреля в Театре на Малой Ордынке состоялась премьера спектакля «Столыпин и враги» под режиссурой Валентина Клементьева. Постановка основана на исследовании историка и писателя Святослава Рыбаса и представляет личный взгляд на жизнь и деятельность государственного деятеля Петра Столыпина.