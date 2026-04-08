Михаил Барщевский заявил, что тоже готов дать работу Михаилу Ефремову

Художественный руководитель частного театра «Неформат» и адвокат Михаил Барщевский заявил о готовности поработать с Михаилом Ефремовым как с актером. В комментарии для NEWS.ru он добавил, что Ефремов — гениальный актер.

С Ефремовым как с актером мне поработать было бы интересно и не потому, что это связано со скандалом. Я Мишу знаю много лет. Это наш лучший, просто гениальный актер. К сожалению, у него всегда была одна проблема, которая привела его к той ситуации, в которой он оказался, — сказал Барщевский.

Известный адвокат и художественный руководитель частного театра «Неформат» признался, что знает об ажиотаже вокруг спектакля «Без свидетелей» в «Мастерской 12» Никиты Михалкова, но пока его не смотрел. По его словам, один из актеров постановки сказал ему, что «это смотреть не надо» и тем самым еще больше подогрел его интерес.

Ранее Михаил Барщевский потребовал запретить шорты и сланцы в театре. Худрук театра «Неформат» Барщевский заявил о необходимости дресс-кода в театрах. По его словам, если у людей нет культуры, ее необходимо прививать.