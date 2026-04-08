Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 11:03

Барщевский потребовал запретить шорты и сланцы в театре

Худрук театра «Неформат» Барщевский заявил о необходимости дресс-кода в театрах

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Введение дресс-кода в российских театрах — нужная мера, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru художественный руководитель частного театра «Неформат» адвокат Михаил Барщевский. Он сказал, что, если у людей нет культуры, ее необходимо прививать.

Я в Большом театре видел несколько лет назад человека, который пришел в сланцах, шортах, майке-алкоголичке и сидел в партере. Конечно, надо [вводить дресс-код]. Если у людей нет внутренней культуры, значит, ее надо прививать. В церковь нельзя зайти в шортах или короткой юбке, потому что место не предполагает. А чем театр отличается? — сказал Барщевский.

Он отметил, что на спектаклях в своем театре никогда не видел людей, одетых неподобающе. По словам Барщевского, у них думающая, интеллектуальная и культурная публика. Адвокат подчеркнул, что цель его театра «Неформат» — чтобы люди думали, а не просто развлекались и получали эмоции.

Ранее Барщевский заявил NEWS.ru, что в привлечении медийных личностей к театральным постановкам нет никакого хайпа. По его словам, важно прежде всего оценивать талант человека.

Михаил Барщевский
театры
дресс-код
руководители
Виктория Колодонова
В. Колодонова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.