07 апреля 2026 в 14:53

«Никакого хайпа»: Барщевский о звездах шоу-бизнеса на сцене театра

Барщевский заявил, что привлекает актеров к спектаклям из-за их таланта

Михаил Барщевский Михаил Барщевский Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Известный юрист и руководитель московского театра «Неформат» Михаил Барщевский заявил, что в привлечении медийных личностей к театральным постановкам нет никакого хайпа. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, важно прежде всего оценивать таланты человека.

Я здесь никакого такого хайпа не вижу. Хайп из этого делают журналисты, — сказал Барщевский.

Юрист также вспомнил, как ходил в Большой театр, где увидел в партере молодого человека в сланцах, шортах и майке-алкоголичке. Он призвал ввести дресс-код для посещения подобных учреждений, чтобы прививать россиянам внутреннюю культуру.

Ранее стало известно, что народная артистка РФ Лариса Долина примет участие в новой постановке Барщевского «Мечты Фемиды». Премьера необычного спектакля запланирована на 12 апреля. Зрителям представят две переплетающиеся новеллы, затрагивающие темы человеческих судеб, страхов и угрызений совести.

До этого Барщевский, покинувший пост полпреда в Верховном суде, заявил, что вернулся к частной практике. Он отметил, что уже взял в работу несколько новых дел, а с некоторыми обращениями от малоимущих клиентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, готов работать безвозмездно.

Культура
Москва
театры
Михаил Барщевский
