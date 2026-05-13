Стало известно, какую сторону выбирают суды после резонансного дела Долиной

Российская судебная практика по искам о возврате проданного жилья остается противоречивой, несмотря на декабрьское решение Верховного суда по делу певицы Ларисы Долиной, которая изначально смогла отсудить квартиру у покупателя. Как рассказали РИА Недвижимость эксперты, нижестоящие инстанции в ряде случаев по-прежнему выносят решения в пользу продавцов, находя для этого новые основания.

По словам председателя коллегии адвокатов «Адвокаты и бизнес» Дмитрия Штукатурова, после решения ВС по делу Долиной зафиксировано не менее 30 случаев, когда суды встали на сторону продавцов. Яркий пример — мартовское решение в пользу пожилой жительницы Новгородской области Тамары Евсейчик, которая продала квартиру директору риелторского агентства по цене ниже рыночной и без альтернативы переезда. Суд признал сделку недействительной по статье 178 ГК РФ (существенное заблуждение).

Однако, как отметил исполнительный директор Фонда поддержки пострадавших от преступлений Матвей Гончаров, недобросовестные продавцы после дела Долиной переориентировались на статью 177 ГК РФ (неспособность понимать свои действия), ссылаясь на внезапную болезнь или приступ. В этом случае назначается психолого-психиатрическая экспертиза, и если она подтверждает невменяемость продавца, покупатель почти гарантированно проигрывает.

Эксперты также отмечают проблему с реституцией. Суды возвращают квартиру продавцу, обязывая его вернуть деньги, но на практике взыскать эти средства с продавца часто невозможно — он неплатежеспособен, обанкрочен или деньги уже похищены.

Так что правовая неопределенность в этом вопросе сохраняется: каждый случай рассматривается через призму конкретных обстоятельств, которые трактуются судами крайне вариативно, — констатировала юрист Екатерина Краснова.

