Израиль и Ливан согласились на прямые переговоры

Израиль и Ливан по итогам трехсторонних дискуссий согласились провести прямые переговоры, заявил представитель Госдепа США Томми Пиготт. Место и время уже согласованы.
Согласно данным Госдепа, в ходе обсуждений израильская сторона поддержала «разоружение всех негосударственных террористических групп и демонтажу всей террористической инфраструктуры в Ливане». По словам Пиготта, предстоящая встреча должна поспособствовать укреплению безопасности региона.
Ранее США дали гарантии безопасности Ливану до проведения переговоров ливанской и израильской сторон. Журналисты телеканала Al Hadath заявили, что встреча запланирована на 14 апреля и пройдет в Вашингтоне.
До этого бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд обратил внимание на боевые действия в Ливане, где продолжаются удары по объектам движения «Хезболла». Он заявил, что для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уход из Ливана был бы унизительным, так как этот вопрос может пошатнуть хрупкий баланс сил.