Израиль и Ливан согласились на прямые переговоры Госдеп США сообщил о договоренности Израиля и Ливана о переговорах

Израиль и Ливан по итогам трехсторонних дискуссий согласились провести прямые переговоры, заявил представитель Госдепа США Томми Пиготт. Место и время уже согласованы.

Все стороны согласились начать прямые переговоры, согласовав время и место, — говорится в заявлении.

Согласно данным Госдепа, в ходе обсуждений израильская сторона поддержала «разоружение всех негосударственных террористических групп и демонтажу всей террористической инфраструктуры в Ливане». По словам Пиготта, предстоящая встреча должна поспособствовать укреплению безопасности региона.

Ранее США дали гарантии безопасности Ливану до проведения переговоров ливанской и израильской сторон. Журналисты телеканала Al Hadath заявили, что встреча запланирована на 14 апреля и пройдет в Вашингтоне.

До этого бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд обратил внимание на боевые действия в Ливане, где продолжаются удары по объектам движения «Хезболла». Он заявил, что для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уход из Ливана был бы унизительным, так как этот вопрос может пошатнуть хрупкий баланс сил.