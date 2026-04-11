Бывший посол раскрыл, кто может разрушить перемирие между США и Ираном

Экс-посол Форд: Израиль может попытаться сорвать перемирие между США и Ираном

Израиль, скорее всего, попробует сорвать временное перемирие между США и Ираном, заявил бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд. Однако, по его словам, Тель-Авив столкнется с двумя проблемами — недовольством президента США Дональда Трампа и Ираном, на который перестали влиять бомбардировки, передает РИА Новости.

Израиль, конечно, попытается все испортить. Однако он сталкивается с двумя новыми проблемами. Трампом будет не так легко манипулировать. И опыт показывает, что Иран нельзя заставить подчиниться бомбардировками, — отметил Форд.

Экс-дипломат также обратил внимание на боевые действия в Ливане, где Израиль продолжает наносить удары по объектам движения «Хезболла». Он уверен, что для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уход из Ливана стал бы унизительным. Этот вопрос, по мнению экс-посла, способен пошатнуть весь хрупкий баланс сил, который только начал выстраиваться в регионе.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отмечал, что Израиль может нанести ядерный удар по Ирану от отчаяния. Он заявил, что нельзя сбрасывать со счетов такой вариант с учетом беспощадности Тель-Авива.