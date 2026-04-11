11 апреля 2026 в 07:48

Эксперт раскрыл, в каком случае Израиль может нанести ядерный удар по Ирану

Профессор Миршаймер: Израиль может нанести ядерный удар по Ирану от отчаяния

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Израиль может нанести ядерный удар по Ирану от отчаяния, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Он заявил в эфире YouTube-канала Glenn Diesen, что нельзя сбрасывать со счетов такой вариант с учетом беспощадности Тель-Авива.

Они (израильтяне. — NEWS.ru) убедили себя, что им угрожает страна, вооруженная ядерным оружием. В таком случае мы можем представить себе, что они попробовали бы применить свой ядерный арсенал против Ирана, — сказал Миршаймер.

Ранее президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с Ираном обозначил ключевое условие для достижения «хорошей сделки». Отвечая на вопросы журналистов, американский лидер заявил, что главным требованием Вашингтона является отказ Тегерана от разработки и получения ядерного оружия.

До этого американский портал The Intercept сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предпринимает попытки сорвать перемирие между Ираном и США. По мнению политика, конфликт еще не окончен, а мирные переговоры носят лишь временный характер.

