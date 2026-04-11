11 апреля 2026 в 15:40

США дали гарантии безопасности Ливану до переговоров с Израилем

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
США дали гарантии безопасности Ливану до проведения переговоров ливанской и израильской сторон, передает телеканал Al Hadath. Журналисты отметили, что они запланированы на 14 апреля в Вашингтоне.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что распорядился начать прямые переговоры с Ливаном о разоружении шиитской группировки «Хезболла» и урегулировании конфликта в ближайшее время. По словам израильского главы правительства, это решение принято в свете повторяющихся обращений Ливана.

До этого ливанское движение «Хезболла» атаковало израильский военный корабль морской крылатой ракетой. Отмечается, что судно готовилось нанести удар по территории Ливана. В «Хезболле» отметили, что в результате удара были зафиксированы повреждения. Израиль никак не комментировал данную информацию.

Ранее бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд обращал внимание на боевые действия в Ливане, где Израиль продолжает наносить удары по объектам движения «Хезболла». Он уверен, что для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уход из Ливана стал бы унизительным. Этот вопрос, по мнению экс-посла, способен пошатнуть весь хрупкий баланс сил, который только начал выстраиваться в регионе.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям
Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

