05 апреля 2026 в 11:34

«Хезболла» нанесла сокрушительное поражение кораблю Израиля

«Хезболла» поразила корабль Израиля у берегов Ливана

Ливанское движение «Хезболла» атаковала израильский военный корабль, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителей формирования. Отмечается, что судно готовилось нанести удар по территории Ливана.

Бойцы «Исламского сопротивления» нанесли удар по израильскому военному кораблю, находившемуся в 68 морских милях от побережья Ливана и готовившемуся к проведению атак на ливанскую территорию. Удар был нанесен морской крылатой ракетой после нескольких часов наблюдения за целью, — сообщили в движении.

В «Хезболле» отметили, что в результате удара были зафиксированы повреждения. Израиль никак не комментировал данную информацию.

Ранее правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о проведении пятой военной операции против Израиля. Целями стали аэропорт Бен-Гурион и военные объекты на юге страны, об этом проинформировал представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

До этого сообщалось, что Иран рассчитывает на помощь своих союзников на Ближнем Востоке в противостоянии с Израилем и США. Речь идет о йеменских хуситах, ливанской партии «Хезболла», иракском шиитском ополчении «Аль-Хашд аш-Шааби» и палестинцах.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
