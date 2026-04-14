14 апреля 2026 в 21:18

Бывшего главу МИД страны СНГ уличили в нарушении закона

Экс-главу МИД Киргизии Айдарбекова обвинили в злоупотреблении полномочиями

Чингиз Айдарбеков Чингиз Айдарбеков Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Экс-главе МИД Киргизии Чингизу Айдарбекову предъявили обвинения в злоупотреблении служебным положением в период пребывания в должности министра, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики. Экс-министру избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Бывшему главе МИД Кыргызстана предъявлено обвинение по делу о злоупотреблении должностным положением, — говорится в сообщении.

По данным МВД, будучи министром, Айдарбеков вступил в предварительный сговор с должностными лицами ведомства и допустил ряд нарушений при использовании бюджетных средств. Ему вменяют незаконное расходование денег, завышение статей затрат, списание материальных ценностей и средств без надлежащих документов либо с использованием недостоверных бумаг, а также их присвоение, в том числе через аффилированные структуры.

В ведомстве уточнили, что следственная служба МВД возбудила уголовное дело по части 4 статьи 337 УК Киргизии (злоупотребление должностным положением).

Ранее жену премьер-министра Испании Педро Санчеса — Бегонью Гомес — обвинили в присвоении средств, торговле влиянием и коррупции в деловых отношениях по итогам двухлетнего расследования. Ей вменяется в вину использование своего положения для получения и управления должностью в Мадридском университете Комплутенсе.

Бывшего главу МИД страны СНГ уличили в нарушении закона
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

