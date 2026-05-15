15 мая 2026 в 07:06

В одном из районов Рязани закрыли детские сады и школы

Занятия отменили в детсадах и школах Октябрьского района Рязани после атаки ВСУ

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Занятия отменили в детсадах и школах Октябрьского района Рязани, заявил губернатор региона Павел Малков в мессенджере МАКС. Он пояснил, что меры приняли из-за атаки беспилотников ВСУ.

В целях безопасности сегодня отменяются занятия и уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязани, — написал Малков.

Ранее губернатор заявил, что удар дронов Вооруженных сил Украины по двум многоэтажным домам в Рязани привел к гибели трех человек. По его информации, 12 человека пострадали, включая детей.

Тем временем Telegram-канал SHOT сообщал, что в ночь на 15 мая над Рязанью раздались мощные взрывы. Канал отметил со ссылкой на очевидцев, что в одном из районов города наблюдались сильное задымление и пожар.

До этого стало известно, что в течение дня 14 мая российские силы противовоздушной обороны вели интенсивную работу по отражению воздушной атаки со стороны Украины. За период с 08:00 до 23:00 дежурные расчеты ПВО перехватили и ликвидировали 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

