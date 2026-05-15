В США вскрыли ложь администрации Байдена о биолабораториях на Украине Подполковник Расмуссен обвинил команду Байдена во лжи о лабораториях на Украине

Бывшая администрация президента США Джо Байдена лгала, утверждая, что на Украине нет биологических лабораторий, заявил в интервью РИА Новости подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен. Так он прокомментировал сообщения о том, что Вашингтон расследует деятельность подобных объектов. В марте 2022 года тогдашний заместитель госсекретаря Виктория Нуланд признала наличие биолабораторий на Украине, напомнил Расмуссен.

Да, администрация Байдена лгала или действовала обманным путем, — заявил собеседник.

Глава национальной разведки США Тулси Габбард заявляла, что Соединенные Штаты проведут расследование в отношении более чем 120 биолабораторий, расположенных за рубежом, в том числе на Украине. Представители администрации экс-президента лгали о существовании таких биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду, подчеркивала Габбард.

После этого военный корреспондент Александр Коц указал, что объявленное Габбард расследование в отношении американских биолабораторий на Украине преследует не цели биобезопасности, а является попыткой республиканцев досадить демократам. Это происходит перед промежуточными выборами.