День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 07:24

В США вскрыли ложь администрации Байдена о биолабораториях на Украине

Подполковник Расмуссен обвинил команду Байдена во лжи о лабораториях на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывшая администрация президента США Джо Байдена лгала, утверждая, что на Украине нет биологических лабораторий, заявил в интервью РИА Новости подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен. Так он прокомментировал сообщения о том, что Вашингтон расследует деятельность подобных объектов. В марте 2022 года тогдашний заместитель госсекретаря Виктория Нуланд признала наличие биолабораторий на Украине, напомнил Расмуссен.

Да, администрация Байдена лгала или действовала обманным путем, — заявил собеседник.

Глава национальной разведки США Тулси Габбард заявляла, что Соединенные Штаты проведут расследование в отношении более чем 120 биолабораторий, расположенных за рубежом, в том числе на Украине. Представители администрации экс-президента лгали о существовании таких биолабораторий и угрожали тем, кто пытался рассказать правду, подчеркивала Габбард.

После этого военный корреспондент Александр Коц указал, что объявленное Габбард расследование в отношении американских биолабораторий на Украине преследует не цели биобезопасности, а является попыткой республиканцев досадить демократам. Это происходит перед промежуточными выборами.

США
Украина
Джо Байден
биолаборатории
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, в скольких регионах России средняя пенсия вышел 30 тыс. рублей
В США могут предъявить обвинения одному из лидеров Кубинской революции
Педиатр назвал грозные симптомы менингита
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 мая: инфографика
Удар ВСУ по Рязани, продвижение к Константиновке: новости СВО к утру 15 мая
ВСУ запустили в сторону России несметное число БПЛА
Минимум 40 беспилотников лишились «крыльев» в небе над Ростовской областью
ВСУ ударили по жилым домам в городе-спутнике ЗАЭС
Врачи срочно вернули в больницу 10 детей после утечки газа
В Мариуполе задержали женщину за связь с украинскими спецслужбами
Калужская область попала под удар беспилотников ВСУ
В США вскрыли ложь администрации Байдена о биолабораториях на Украине
Жительницу Иркутской области с сожителем подозревают в насилии над ребенком
В одном из районов Рязани закрыли детские сады и школы
«Обходите стороной»: назван самый опасный ингредиент конфет
«Будут уничтожены»: Трамп выдвинул жесткий ультиматум Ирану
Офис премьера Ливии вспыхнул в результате беспорядков
Турэксперт дала советы россиянам, путешествующим в одиночку
В оперштабе Белгородской области сообщили о последствиях атаки ВСУ
Кукурузное масло в России будут производить по новому стандарту
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.