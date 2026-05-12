День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 15:05

Военкоры выяснили истинную суть расследования США по биолабораториям

Коц: расследование по биолабораториям на Украине вызвано партийной борьбой в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Цель расследования в отношении американских биолабораторий на Украине, объявленного директором Нацразведки США Тулси Габбард, — не биобезопасность, а попытка республиканцев насолить демократам перед промежуточными выборами, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что российская сторона с 2022 года безуспешно привлекала внимание к этим лабораториям, но ее предупреждения называли дезинформацией.

Ну надо же, проснулись. Очевидно, что цель расследования — не борьба за биологическую безопасность, а попытка республиканской администрации насолить демократам перед промежуточными выборами в Конгресс, — написал Коц.

Военкор напомнил, что начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов давно предупреждал о сети из более чем 30 лабораторий Пентагона на Украине. По его данным, там формируются компоненты биологического оружия с целью вызвать управляемые эпидемии на конкретных территориях, а сама Украина превращена в полигон для таких технологий.

Коц сомневается, что расследование Габбард приведет к реальным результатам. Он полагает, что Пентагон при обеих партиях имеет достаточно свободы, чтобы реализовывать секретные программы без публичной отчетности.

Ранее сообщалось, что Национальная разведка США проведет расследование в отношении более 120 биолабораторий за рубежом, включая объекты на Украине. По данным ведомства, на украинской территории расположено более 40 лабораторий, попавших под проверку.

Россия
военкоры
Александр Коц
расследования
США
биолаборатории
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Необратимые последствия»: раскрыто, чем опасно вегетарианство
Международная выставка в честь Леонардо да Винчи откроется в Астане
Юлия Мендель: кто она такая, биография, интервью Карлсону о Зеленском
Стало известно о состоянии арестованного мэра Уфы после госпитализации
Раскрыты последствия атаки украинских БПЛА на жилой дом в Оренбурге
«Ад для израильских солдат»: лидер «Хезболлы» дал ЦАХАЛ страшное обещание
Долина перенесла концерт в Москве ради дня рождения одного города
Россиянам напомнили, когда электронная повестка становится врученной
Таможенники нашли склад с нелегальным алкоголем и сигаретами
Стало известно, кто стал новым министром иностранных дел Венгрии
Названа вероятная стратегия Кубы в отношениях с Трампом
Военкоры выяснили истинную суть расследования США по биолабораториям
Петербуржца осудили за продажу скрытых камер на маркетплейсе
Володин назвал приглашение Зеленского в Армению недружественным шагом
Трамп выступил с неожиданным заявлением по «стране-неудачнице»
Названы регионы, лидирующие по активности клещей
Колонка АЗС и автомобиль заполыхали после прилета БПЛА в Энергодаре
Ермак ответил на предъявленные ему обвинения
КГБ Белоруссии разоблачил литовского шпиона
Подросток загорелся после игр с жидкостью для розжига
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.