Военкоры выяснили истинную суть расследования США по биолабораториям Коц: расследование по биолабораториям на Украине вызвано партийной борьбой в США

Цель расследования в отношении американских биолабораторий на Украине, объявленного директором Нацразведки США Тулси Габбард, — не биобезопасность, а попытка республиканцев насолить демократам перед промежуточными выборами, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что российская сторона с 2022 года безуспешно привлекала внимание к этим лабораториям, но ее предупреждения называли дезинформацией.

Ну надо же, проснулись. Очевидно, что цель расследования — не борьба за биологическую безопасность, а попытка республиканской администрации насолить демократам перед промежуточными выборами в Конгресс, — написал Коц.

Военкор напомнил, что начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов давно предупреждал о сети из более чем 30 лабораторий Пентагона на Украине. По его данным, там формируются компоненты биологического оружия с целью вызвать управляемые эпидемии на конкретных территориях, а сама Украина превращена в полигон для таких технологий.

Коц сомневается, что расследование Габбард приведет к реальным результатам. Он полагает, что Пентагон при обеих партиях имеет достаточно свободы, чтобы реализовывать секретные программы без публичной отчетности.

Ранее сообщалось, что Национальная разведка США проведет расследование в отношении более 120 биолабораторий за рубежом, включая объекты на Украине. По данным ведомства, на украинской территории расположено более 40 лабораторий, попавших под проверку.