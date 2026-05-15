Трамп включил в «достижения США» недостигнутую победу над Ираном Трамп считает, что уничтожение Ирана стало личным достижением его администрации

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social перечислил результаты работы своей администрации за 16 месяцев. Среди прочего он назвал «военное уничтожение Ирана» и добавил, что «продолжение следует».

В своем послании Трамп упомянул рост фондового рынка, увеличение пенсионных счетов, приток инвестиций в США, укрепление рынка труда, изменения в политике DEI, а также внешнеполитические и военные шаги. Основная часть публикации была посвящена ответу на слова председателя КНР Си Цзиньпина о том, что США, возможно, находятся в упадке.

Два года назад мы действительно были страной в упадке. В этом я полностью согласен с председателем Си, — написал Трамп, связав проблемы того периода с политикой своего предшественника Джо Байдена.

Американский лидер заявил, что за время его администрации ситуация в стране изменилась. Он уверен, что США снова стали «экономической державой». Трамп также подчеркнул, что США обладают «самой сильной армией на Земле».

До этого государственный секретарь США Марко Рубио уточнил, что позиция Вашингтона по тайваньскому вопросу остается неизменной. По его словам, тема Тайваня поднималась в ходе встречи с Си Цзиньпином, но инициатива ее обсуждения исходила от китайской стороны.