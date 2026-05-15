День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 05:10

Трамп включил в «достижения США» недостигнутую победу над Ираном

Трамп считает, что уничтожение Ирана стало личным достижением его администрации

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social перечислил результаты работы своей администрации за 16 месяцев. Среди прочего он назвал «военное уничтожение Ирана» и добавил, что «продолжение следует».

В своем послании Трамп упомянул рост фондового рынка, увеличение пенсионных счетов, приток инвестиций в США, укрепление рынка труда, изменения в политике DEI, а также внешнеполитические и военные шаги. Основная часть публикации была посвящена ответу на слова председателя КНР Си Цзиньпина о том, что США, возможно, находятся в упадке.

Два года назад мы действительно были страной в упадке. В этом я полностью согласен с председателем Си, — написал Трамп, связав проблемы того периода с политикой своего предшественника Джо Байдена.

Американский лидер заявил, что за время его администрации ситуация в стране изменилась. Он уверен, что США снова стали «экономической державой». Трамп также подчеркнул, что США обладают «самой сильной армией на Земле».

До этого государственный секретарь США Марко Рубио уточнил, что позиция Вашингтона по тайваньскому вопросу остается неизменной. По его словам, тема Тайваня поднималась в ходе встречи с Си Цзиньпином, но инициатива ее обсуждения исходила от китайской стороны.

США
Иран
Дональд Трамп
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кукурузное масло в России будут производить по новому стандарту
Назван вероятный срок начала основных боев за Краматорск и Славянск
Какие машины и в каких местах чаще всего угоняют в РФ: как защитить
SHOT: ВСУ массированно атакуют один из приграничных регионов РФ
Удар дронов ВСУ по Рязани привел к жертвам среди мирных жителей
В МИД РФ заметили, что действия США носят двойственную природу
Названы съедобные грибы для выращивания в домашних условиях
Трамп включил в «достижения США» недостигнутую победу над Ираном
«Что делать дальше»: астролог Ермака советовала Трампу читать Жириновского
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 мая
Раскрыто, изменилась ли политика США по отношению к Тайваню
В России могут резко подешеветь авиабилеты для детей
Трамп выразил новую надежду, связанную с Китаем
Обломки украинского БПЛА рухнули на многоэтажку в Рязани
Мошенники нашли новый способ наживаться на ЕГЭ
Психолог раскрыла, чем опасно денежное поощрение 100 баллов за ЕГЭ
Москвичей обрадовали наступлением лета на следующей неделе
SHOT сообщил о серии взрывов в разных частях Рязани
Два самолета не смогли приземлиться в Москве
Вскрылись страшные подробности применяемых ВСУ пыток
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.