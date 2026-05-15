15 мая 2026 в 07:11

Жительницу Иркутской области с сожителем подозревают в насилии над ребенком

СК по Иркутской области проверит информацию о причинении вреда ребенку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Следственный комитет организовал проверку по факту возможного совершения противоправных действий в отношении шестилетнего мальчика в селе Нижняя Слобода Иркутской области. В соцсетях и СМИ появилась информация о причастности к этому 46-летней местной жительницы и ее сожителя, сообщает РЕН ТВ.

На место происшествия выехала оперативная группа, в состав которой вошли следователи, криминалисты и сотрудники полиции. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также степень тяжести причиненного ребенку вреда.

По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Личности подозреваемых устанавливаются.

Ранее сообщалось, что житель красноярской Балахты получил девять лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за попытку заживо сжечь свою бывшую сожительницу и ее несовершеннолетнюю дочь. ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии проинформировало, что мужчина совершил преступление из-за личной неприязни после расторжения романтических отношений.

До этого Выборгский районный суд определил меру пресечения для несовершеннолетнего гражданина, которому инкриминируется уничтожение оборудования на железнодорожных путях посредством поджога. Сам юноша не стал опровергать факт совершения преступления.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

