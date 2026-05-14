Пациент рехаба скончался в Томской области

Пациент реабилитационного центра скончался в Томской области, сообщает СУ СК по региону. Следователи начали проверку обстоятельств гибели мужчины и законность его содержания в рехабе.

По данным следствия, постоялец реабилитационного центра был госпитализирован в медицинское учреждение, где через непродолжительное время скончался. Кроме того, в рамках проверки следствием изучаются доводы о возможном незаконном и недобровольном удержании мужчины в данном центре, — говорится в сообщении.

Ранее в реабилитационном центре «Свобода» в Кемерово скончался пациент, после чего рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов), который был амбассадором этого учреждения, объявил о разрыве сотрудничества с клиникой. Правоохранительные органы задержали бывшего главврача и директора филиала.

До этого психиатр Антон Рудковский рассказал, что реабилитационные немедицинские центры не работают с причинами зависимости. Он отметил, что после «лечения» в таких центрах срывы происходят почти сразу.