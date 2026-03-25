25 марта 2026 в 10:49

Гуф отрекся от рехаба после смерти пациента

Пациент скончался в рехабе «Свобода», амбассадором которого был Гуф

Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов)
В реабилитационном центре «Свобода» в Кемерово умер пациент, после чего рэпер Гуф (Алексей Долматов), являвшийся амбассадором клиники, заявил в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) о прекращении отношений с учреждением. Правоохранители задержали бывшего главврача и директора филиала.

Я в [шоке] от того, что там происходит, — написал Долматов.

По данным следствия, сотрудники рехаба вкалывали пациентам психотропные вещества без лицензии. В результате один человек погиб, еще один серьезно пострадал. Глава сети «Свобода» Антон Соколов отрицает вину, назвав причиной смерти сердечный приступ на фоне алкоголизма. Задержанным предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и незаконном обороте психотропных веществ.

Ранее в Барнауле полиция нагрянула в нелегальный рехаб. Силовики задержали семерых подозреваемых в организации нелегального реабилитационного центра, где под видом лечения от наркомании и алкоголизма пациентам продавали психотропные вещества. Препараты покупали в аптеках по поддельным рецептам.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

