Гуф отрекся от рехаба после смерти пациента Пациент скончался в рехабе «Свобода», амбассадором которого был Гуф

В реабилитационном центре «Свобода» в Кемерово умер пациент, после чего рэпер Гуф (Алексей Долматов), являвшийся амбассадором клиники, заявил в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) о прекращении отношений с учреждением. Правоохранители задержали бывшего главврача и директора филиала.

Я в [шоке] от того, что там происходит, — написал Долматов.

По данным следствия, сотрудники рехаба вкалывали пациентам психотропные вещества без лицензии. В результате один человек погиб, еще один серьезно пострадал. Глава сети «Свобода» Антон Соколов отрицает вину, назвав причиной смерти сердечный приступ на фоне алкоголизма. Задержанным предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и незаконном обороте психотропных веществ.

Ранее в Барнауле полиция нагрянула в нелегальный рехаб. Силовики задержали семерых подозреваемых в организации нелегального реабилитационного центра, где под видом лечения от наркомании и алкоголизма пациентам продавали психотропные вещества. Препараты покупали в аптеках по поддельным рецептам.