«Обходите стороной»: назван самый опасный ингредиент конфет

Кондитер Хачинян: гидрогенезированное масло в конфетах повышает холестерин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гидрогенезированное масло в составе конфет представляет серьезную опасность для здоровья, поскольку способно повышать уровень холестерина и провоцировать развитие диабета, заявил NEWS.ru основатель кондитерской фабрики Георгий Хачинян. По его словам, этот компонент является одним из самых вредных трансжиров, которые лучше полностью исключить из рациона.

Чем меньше ингредиентов — тем лучше. Это одно из основных правил при выборе конфет. Безопасные ингредиенты в составе — какао-порошок, какао-масло, орехи, фрукты, сахар, молоко. Также дополнительно могут присутствовать пектин, корица, цедра, мед. Если вы видите огромный список компонентов, лучше всего поискать другие изделия. Прочли в составе конфет название гидрогенезированное масло? Обходите стороной подобный продукт. Так называются трансжиры. Это вещества, которые достаточно опасны для организма. Повышение холестерина, риск развития диабета и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы — лишь некоторые из последствий употребления таких конфет долгое время, — пояснил Хачинян.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Симаков заявил, что употребление офисных угощений, в том числе печенья и конфет, незаметно нарушает режим питания. По его словам, такие перекусы приучают человека есть урывками и мешают ему насытить организм.

Здоровье
советы
кондитеры
еда
Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
