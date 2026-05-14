Гастроэнтеролог предупредил о неочевидной опасности офисных угощений

Употребление офисных угощений, в том числе печенья и конфет, незаметно нарушает режим питания, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» гастроэнтеролог Андрей Симаков. По его словам, такие перекусы приучают человека есть урывками и мешают ему насытить организм.

Самая главная проблема не в том, что [офисные угощения] прямо вредят ЖКТ. Прежде всего она [заключается] в срывах режима питания. Человек не садится нормально есть, не наедается, организм не получает того, что ему нужно, и очень быстро снова требует еду. Сидячий образ жизни в офисе — уже зона риска по запорам. А если сверху идет сухомятка, печеньки, шоколадки и человек толком не обедает, то потом появляются тяжесть, вздутие и проблемы со стулом, — отметил Симаков.

Он подчеркнул, что офисные угощения не только нарушают работу кишечника, но и провоцируют набор веса. По мнению врача, спонтанное или автоматическое употребление сладостей в течение рабочего дня легко превращается в переедание.

