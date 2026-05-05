Врач назвала первые признаки гастрита

Металлический привкус во рту может свидетельствовать о гастрите, заявила NEWS.ru врач общей практики, гастроэнтеролог Елена Павлова. По ее словам, признаком возникновения недуга также считается серо-белый налет на языке.

Истинный гастрит — воспаление слизистой, видимое при эндоскопии. Самый показательный симптом, который отличает его от банального переедания, — нет тошноты или рвоты, но во рту есть металлический или кисловатый привкус, язык обложен серо-белым налетом, а в эпигастрии ощущение не боли, а полноты. Это является следствием заброса желчи в связи с обильным приемом пищи на ночь, — предупредила Павлова.

Она добавила, что при гастрите организм утрачивает способность переваривать пищу, которую ранее усваивал без проблем. По словам врача, также наблюдаются изменения в моторике и слюноотделении: за 15–20 минут до возникновения чувства тяжести может появиться большое количество слюны или, напротив, возникнуть внезапная сухость.

Симптомы не позволяют поставить диагноз «гастрит», но дают четкий сигнал к тому, чтобы пересмотреть режим питания и исключить большие перерывы в еде и поздние обильные ужины. Необходимо сделать дыхательный уреазный тест или антиген в кале на выявление Helicobacter pylori, так как именно этот возбудитель — причина 90% хронических гастритов, — резюмировала Павлова.

Ранее семейный врач Анастасия Самойлова заявила, что тяжесть и вздутие живота могут быть признаками хеликобактериоза. По ее словам, на наличие этих бактерий также часто указывают постоянная изжога и неприятный запах изо рта.