Гастроэнтеролог объяснила, почему диеты дают лишь краткосрочный результат

Уровень гормона голода грелина повышается после завершения диеты, заявила NEWS.ru гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. По ее словам, как только кончается резкое похудение, организм воспринимает это как сигнал опасности и запускает защитные механизмы, которые приводят к возвращению веса.

Ежегодно 6 мая отмечается Международный день без диет — дата, которая заставляет пересмотреть отношение к строгим ограничениям в питании. Действительно, многие сталкиваются с тем, что жесткие диеты дают лишь временный эффект. Причина такого явления кроется не в недостатке дисциплины, а в особенностях работы организма. Один из ключевых факторов — так называемый эффект йо-йо. После снижения вес нередко возвращается и иногда становится даже больше. Организм воспринимает резкое похудение как сигнал опасности и включает защитные механизмы. Меняется гормональный баланс. Уровень лептина, отвечающего за ощущение сытости, снижается, а уровень грелина — гормона голода, наоборот, повышается, — пояснила Кашух.

Она отметила, что из-за изменения гормонального фона после диеты контролировать питание становится значительно труднее. По словам врача, быстрое похудение затрагивает не только жировые запасы, но и мышцы, а уменьшение такой ткани ведет к ухудшению обмена веществ.

Из-за гормонального сбоя после диеты аппетит усиливается и контролировать питание становится значительно труднее. Кроме того, страдает соотношение тканей тела. Быстрое похудение затрагивает не только жировые запасы, но и мышцы. Поскольку именно мышечная ткань активно расходует энергию, ее уменьшение приводит к ухудшению обмена веществ и, как следствие, к набору веса. У некоторых людей замедляется метаболизм: тело начинает расходовать меньше энергии, стараясь сохранить ресурсы. Когда человек возвращается к привычному рациону, этот режим экономии еще сохраняется и избыток калорий быстрее преобразуется в жировые запасы, — резюмировала Кашух.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что физическая активность повышает уровень эндорфинов в организме. По ее словам, сбалансированное питание, включающее разнообразные нежареные и непереработанные продукты, является еще одним источником радости для тела.

